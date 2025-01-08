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Лунин сыграл наибольшее количество матчей в Кубке Испании среди украинцев в XXI веке

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Во встрече против Минеры был небольшой юбилей

Лунин сыграл наибольшее количество матчей в Кубке Испании среди украинцев в XXI веке

Фото: Real Madrid / Автор - Mireia Jiménez

Новина українською

Второй вратарь "сливочных" закрепился среди лидеров в рейтинге украинцев с наибольшим количеством поединков в Копа дель Рей с начала 2000-х.

11 представителей Украины в Кубке Испании в XXI веке

  • Андрей Лунин ("Леганес", "Вальядолид", "Реал" Мадрид, 2018-н.ч.) – 10;
  • Евгений Коноплянка (“Севилья”, 2015/16) – 7;
  • Василий Кравец (“Луго”, “Леганес”, “Спортинг” Хихон, 2017-2019, 2021/22) – 7;
  • Богдан Милованов (“Спортинг” Хихон, 2020-2021) – 5;
  • Орест Лебеденко (“Луго”, 2019-2022) – 3;
  • Дмитрий Чигринский (“Барселона”, 2009/10) – 2;

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  • Дмитрий Хомченовский (“Понферрадина”, 2015/16) – 2;
  • Денис Бойко (“Малага”, 2016/17) – 2;
  • Иван Зотько (“Эльче”, 2018/19) – 2;
  • Роман Зозуля (“Фуэнлабрада”, 2021/22) – 2;
  • Сергей Мякушко (“Алькоркон”, 2019/20) – 1.

Лунин провел 6 матчей в текущем сезоне.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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