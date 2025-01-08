Лунин сыграл наибольшее количество матчей в Кубке Испании среди украинцев в XXI веке
Во встрече против Минеры был небольшой юбилей
Фото: Real Madrid / Автор - Mireia Jiménez
Второй вратарь "сливочных" закрепился среди лидеров в рейтинге украинцев с наибольшим количеством поединков в Копа дель Рей с начала 2000-х.
11 представителей Украины в Кубке Испании в XXI веке
- Андрей Лунин ("Леганес", "Вальядолид", "Реал" Мадрид, 2018-н.ч.) – 10;
- Евгений Коноплянка (“Севилья”, 2015/16) – 7;
- Василий Кравец (“Луго”, “Леганес”, “Спортинг” Хихон, 2017-2019, 2021/22) – 7;
- Богдан Милованов (“Спортинг” Хихон, 2020-2021) – 5;
- Орест Лебеденко (“Луго”, 2019-2022) – 3;
- Дмитрий Чигринский (“Барселона”, 2009/10) – 2;
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- Дмитрий Хомченовский (“Понферрадина”, 2015/16) – 2;
- Денис Бойко (“Малага”, 2016/17) – 2;
- Иван Зотько (“Эльче”, 2018/19) – 2;
- Роман Зозуля (“Фуэнлабрада”, 2021/22) – 2;
- Сергей Мякушко (“Алькоркон”, 2019/20) – 1.
Лунин провел 6 матчей в текущем сезоне.
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Источник:All players
Опубликовал: Александр Симченко
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