Лунин сыграл наибольшее количество матчей в Кубке Испании среди украинцев в XXI веке

Второй вратарь "сливочных" закрепился среди лидеров в рейтинге украинцев с наибольшим количеством поединков в Копа дель Рей с начала 2000-х.

11 представителей Украины в Кубке Испании в XXI веке

Андрей Лунин ("Леганес", "Вальядолид", "Реал" Мадрид, 2018-н.ч.) – 10;

("Леганес", "Вальядолид", "Реал" Мадрид, 2018-н.ч.) – 10; Евгений Коноплянка (“Севилья”, 2015/16) – 7;

(“Севилья”, 2015/16) – 7; Василий Кравец (“Луго”, “Леганес”, “Спортинг” Хихон, 2017-2019, 2021/22) – 7;

(“Луго”, “Леганес”, “Спортинг” Хихон, 2017-2019, 2021/22) – 7; Богдан Милованов (“Спортинг” Хихон, 2020-2021) – 5;

(“Спортинг” Хихон, 2020-2021) – 5; Орест Лебеденко (“Луго”, 2019-2022) – 3;

(“Луго”, 2019-2022) – 3; Дмитрий Чигринский (“Барселона”, 2009/10) – 2;

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Дмитрий Хомченовский (“Понферрадина”, 2015/16) – 2;

(“Понферрадина”, 2015/16) – 2; Денис Бойко (“Малага”, 2016/17) – 2;

(“Малага”, 2016/17) – 2; Иван Зотько (“Эльче”, 2018/19) – 2;

(“Эльче”, 2018/19) – 2; Роман Зозуля (“Фуэнлабрада”, 2021/22) – 2;

(“Фуэнлабрада”, 2021/22) – 2; Сергей Мякушко (“Алькоркон”, 2019/20) – 1.

Лунин провел 6 матчей в текущем сезоне.