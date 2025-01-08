Шахов: Предъявляемые Миколенко претензии можно высказывать практически всем игрокам команды

Спортивный журналист Андрей Шахов отреагировал на высказывание своего британского коллеги Каллума Бреннена, считающего украинского легионера "Эвертона" Виталия Миколенко худшим левым фулбеком в АПЛ.

“На мой взгляд, Бреннен пытается лишний раз раскрутить свое имя, жестко критикуя известного игрока. Да, в моем понимании это именно хейт. Я не считаю, что Миколенко проводит такой уж плохой сезон. Эту тему можно долго обсуждать. Нынешний сезон у Миколенко заметно хуже прошлогоднего, но, я считаю, что в сезоне 22/23 Виталий играл хуже, чем сейчас. У него не задался старт этого чемпионата. Объективно он провалил матчи с "Брайтоном" и "Тоттенхэмом", но в тех поединках, проигранных 0:3 и 0:4, провалилась вся команда. Провалил игру с МЮ, но опять же и в том матче все сыграли очень плохо. Вряд ли кому-то понравилась игра Миколенко в последнем матче с "Борнмутом"... Но ведь были и прекрасные матчи – с "Ипсвичем", "Брентфордом", "Арсеналом", а игру с "Челси", на мой взгляд, украинец провел просто фантастически”.

“К тому же “Эвертон” ведет борьбу за выживание, демонстрируя не лучшую игру. И претензии можно высказывать практически всем игрокам команды, кроме, наверное, МакНила. Так же глупо говорить, что Миколенко не отрабатывает свою зарплату. На секундочку: среди игроков "Эвертона" он четвертый по времени, проведенному на поле. Знакомые футболисты-ветераны и тренеры говорят, что на футболиста влияет свадьба и послесвадебный период".

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“От одних футболистов ждешь большего, чем от других. И к ним предъявляешь более высокие требования. Вполне допускаю, что и к Миколенко, как к талантливому игроку, у поклонников "Эвертона" выше требования, чем к условному Холгейту или 39-летнему Эшли Янгу. К тому же многих крайних защитников оценивают за результативность, а у Виталия в этом чемпионате 0+1. У Янга, кстати, 1+3. Посмотрите на место, которое занимает "Эвертон", на критику, которая наваливается на игроков и самого Виталия, на давление. Разве это можно назвать "зоной комфорта"? Я понимаю, что времена золотого "Эвертона" эпохи Дикси Дина в далеком прошлом, но "Эвертон" все равно остается большим английским клубом", – считает журналист.

В текущем сезоне Виталий сыграл 17 матчей в АПЛ.