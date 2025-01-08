Испанский журналист – о Лунине: Иногда он раздражает своих болельщиков

Журналист Хуан Карлос Риверо поделился кратким комментарием игры украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Депортиво Минера".

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"Какой же хладнокровный Лунин перед лицом любого давления. Иногда он немного раздражает своих болельщиков этим чрезмерным спокойствием", – написал Риверо в соцсети Х.

"Сливочные" разгромили представителя четвертого дивизиона со счетом 5:0. Украинский вратарь совершил всего 1 сейв. Это был его 6-й поединок в этом сезоне и 51-й в составе "королевского клуба".