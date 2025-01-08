  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Испанский журналист – о Лунине: Иногда он раздражает своих болельщиков
В тренде

Испанский журналист – о Лунине: Иногда он раздражает своих болельщиков

Наши за границей
Обновлено

Черта, которая очень помогает на поле

Испанский журналист – о Лунине: Иногда он раздражает своих болельщиков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Журналист Хуан Карлос Риверо поделился кратким комментарием игры украинского вратаря мадридского "Реала" Андрея Лунина в матче 1/16 финала Кубка Испании против "Депортиво Минера".

Читайте такжеНаши со знаком минус. Transfermarkt обновил цены на украинцев Ла Лиги

"Какой же хладнокровный Лунин перед лицом любого давления. Иногда он немного раздражает своих болельщиков этим чрезмерным спокойствием", – написал Риверо в соцсети Х.

"Сливочные" разгромили представителя четвертого дивизиона со счетом 5:0. Украинский вратарь совершил всего 1 сейв. Это был его 6-й поединок в этом сезоне и 51-й в составе "королевского клуба".

По теме
yellow-arrow
Польский Рух подписал украинского центрбека
yellow-arrow
Шахов: Предъявляемые Миколенко претензии можно высказывать практически всем игрокам команды
yellow-arrow
Лунин сыграл наибольшее количество матчей в Кубке Испании среди украинцев в XXI веке
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Хуан Карлос Ріверо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости