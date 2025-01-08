  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Польский Рух подписал украинского центрбека
В тренде

Польский Рух подписал украинского центрбека

Наши за границей

Аренда с правом выкупа

Польский Рух подписал украинского центрбека

Фото: ksruch.com

Новина українською

Украинский центрбек "Теплице" Егор Цикало перешел в "Рух" Хожув.

Польский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца сезона с первоочередным правом выкупа. В новой команде он будет выступать под 16-м номером.

"Когда я услышал о возможности присоединиться к "Руху", моей первой мыслью было, что я ею воспользуюсь. Моя цель - работать и показать, на что я способен. Моя любимая позиция - центральная зона обороны, но я могу сыграть и в атаке, поэтому решение остается за тренером", - поделился Цыкало.

В текущем сезоне Цикало провел 23 матча за чешский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

"Рух" Хожув занимает 4-е место во втором по силе дивизионе Польши. В активе команды 34 очков в 19 матчах.

По теме
yellow-arrow
Испанский журналист – о Лунине: Иногда он раздражает своих болельщиков
yellow-arrow
Шахов: Предъявляемые Миколенко претензии можно высказывать практически всем игрокам команды
yellow-arrow
Лунин сыграл наибольшее количество матчей в Кубке Испании среди украинцев в XXI веке
Теплице (Чехия) Рух (Хожув)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рух Хожув
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости