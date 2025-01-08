Польский Рух подписал украинского центрбека
Аренда с правом выкупа
Фото: ksruch.com
Украинский центрбек "Теплице" Егор Цикало перешел в "Рух" Хожув.
Польский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца сезона с первоочередным правом выкупа. В новой команде он будет выступать под 16-м номером.
"Когда я услышал о возможности присоединиться к "Руху", моей первой мыслью было, что я ею воспользуюсь. Моя цель - работать и показать, на что я способен. Моя любимая позиция - центральная зона обороны, но я могу сыграть и в атаке, поэтому решение остается за тренером", - поделился Цыкало.
В текущем сезоне Цикало провел 23 матча за чешский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
"Рух" Хожув занимает 4-е место во втором по силе дивизионе Польши. В активе команды 34 очков в 19 матчах.
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