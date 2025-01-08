Польский Рух подписал украинского центрбека

Украинский центрбек "Теплице" Егор Цикало перешел в "Рух" Хожув.

Польский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца сезона с первоочередным правом выкупа. В новой команде он будет выступать под 16-м номером.

"Когда я услышал о возможности присоединиться к "Руху", моей первой мыслью было, что я ею воспользуюсь. Моя цель - работать и показать, на что я способен. Моя любимая позиция - центральная зона обороны, но я могу сыграть и в атаке, поэтому решение остается за тренером", - поделился Цыкало.

В текущем сезоне Цикало провел 23 матча за чешский клуб во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

"Рух" Хожув занимает 4-е место во втором по силе дивизионе Польши. В активе команды 34 очков в 19 матчах.