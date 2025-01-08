Забарный: Хорошо, когда у тебя напряженный график. Не нужно проходить вторые сборы зимой

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный прокомментировал победу над "Эвертоном" (1:0) в матче 20-го тура АПЛ, который состоялся 4 января.

– Как оцениваете игру?

– В принципе, хорошо. Было много моментов, и могли забивать гораздо больше, но самое главное – 3 очка есть, и все, я думаю, рады. Потому все хорошо.

– Вы уже адаптировались к такому насыщенному периоду в Англии, когда играете очень много в Рождество, Новый год и так далее, после того как вы переехали сюда из Украины?

– В принципе, да. Это хорошо, когда у тебя напряженный график. Тебе не нужно проходить вторые сборы зимой, поэтому это хорошо. Я чувствую себя комфортно психологически и физически, поэтому для меня это не проблема.

– Вы пропустили только 1 матч в АПЛ в прошлом сезоне из-за простуды. В этом сезоне играете постоянно в старте. Какой секрет?

– Нет секрета, просто работаю, и так оно получается. Я очень рад, что могу играть каждый матч. Для меня это большой опыт, я хочу только прогрессировать и получать максимум.

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– Вы сыграли против бывшего одноклубника по "Динамо" Виталия Миколенко. О чем вы общались после матча?

– О жизни, просто. Мы очень хорошие друзья, поэтому мне приятно, когда мы можем пообщаться, потому что не так уж много времени свободного, чтобы встретиться, и мы далеко расположены.

Потому очень рад был его видеть. Сейчас мы выиграли, поэтому немного поддержал его. Я понимаю, как это тяжело, я только желаю ему всего наилучшего, – сказал Забарный.