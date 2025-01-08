Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
Взвешенное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник английского "Борнмута" и национальной сборной Украины Илья Забарный отказался от возможного трансфера в "Пари Сен-Жермен" из-за того, что в составе французской команды есть россиянин.
Издание PSG Talk со ссылкой на журналиста L'Equipe Лоика Танзи сообщает, что украинский центральный защитник не хочет переходить во французский гранд, поскольку он обеспокоен возможным напряжением, связанным с российским голкипером парижан Матвеем Сафоновым.
Отмечается, что "ПСЖ" рассматривал вариант с продажей Сафонова, чтобы освободить место для защитника, но нежелание Забарного переезжать в столицу Франции усложняет эти планы. Несмотря на это, Луис Энрике является большим поклонником игры украинца.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Илья Забарный провел 20 игр в составе "вишен" в АПЛ. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Известны оценки Зинченко за матч против Ньюкасла в Кубке Лиги
- Шахтер договорился с Ворсклой по трансферу Крупского. Известна сумма
- Стало известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
Комментарии 1