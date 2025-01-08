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Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин

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Взвешенное решение

Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник английского "Борнмута" и национальной сборной Украины Илья Забарный отказался от возможного трансфера в "Пари Сен-Жермен" из-за того, что в составе французской команды есть россиянин.

Издание PSG Talk со ссылкой на журналиста L'Equipe Лоика Танзи сообщает, что украинский центральный защитник не хочет переходить во французский гранд, поскольку он обеспокоен возможным напряжением, связанным с российским голкипером парижан Матвеем Сафоновым.

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Отмечается, что "ПСЖ" рассматривал вариант с продажей Сафонова, чтобы освободить место для защитника, но нежелание Забарного переезжать в столицу Франции усложняет эти планы. Несмотря на это, Луис Энрике является большим поклонником игры украинца.

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В текущем сезоне Илья Забарный провел 20 игр в составе "вишен" в АПЛ. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.

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Источник:
PSG Talk
Опубликовал: Андрей Журба
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08.01.2025 в 09:53
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