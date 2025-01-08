"Он - причина всех голов команды". Экс-игрок Ромы отметил игру Довбика
Фабио Петруцци похвалил украинского форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший центральный защитник "Ромы" Фабио Петруцци высказал свое мнением об украинском нападающем "волков" Артеме Довбике.
"Довбик? Мне он нравится, но я слышу слишком много критики в его адрес. "Рома" делает ставку на украинца, ведь голы приходят от его игры: и в матче с "Миланом", и в матче с "Лацио" он стал причиной всех голов, забитых "джаллоросси", - приводит слова бывшего футболиста Retesport.it.
В нынешнем сезоне Довбик провел 24 матча за "Рому" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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