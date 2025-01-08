"Он много старается", - Раньери высказался об игре Довбика
Тренер Ромы высказался о форвардах команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "
"Для меня форварды должны быть лучшими игроками и демонстрировать на футбольном поле все свои качества. Если игроки устают и я вижу, что им становится тяжело, то должен заменить их и предоставить возможность отдохнуть.
Я часто вижу Дибалу с хорошим настроением. Мне важно, чтобы он улыбался. Если игроки выходят на поле с улыбкой на лице, они наполняют ваши сердца и облегчают вам работу. Пауло в невероятной форме.
Кроме того, нужно отметить работу Довбика – он много старается и выполняет все, что от него требуется. Артем сделал внушительный вклад в успехи нашей команды", – рассказал Раньери.
Популярное сейчас
- Известный украинский голкипер потдвердил завершение карьеры. Все из-за регламента
- "Клоуны дешевые. На крысу в телеграм зашли". Милевский - о скандале о праздновании Рождества
- Динамо предложило сотрудничество колумбийскому вингеру
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025