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"Он много старается", - Раньери высказался об игре Довбика

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Тренер Ромы высказался о форвардах команды

"Он много старается", - Раньери высказался об игре Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ромы" Клаудио Раньери высказался об игре форвардов команды – Артема Довбика и и Пауло Дибалы.

"Для меня форварды должны быть лучшими игроками и демонстрировать на футбольном поле все свои качества. Если игроки устают и я вижу, что им становится тяжело, то должен заменить их и предоставить возможность отдохнуть.

Я часто вижу Дибалу с хорошим настроением. Мне важно, чтобы он улыбался. Если игроки выходят на поле с улыбкой на лице, они наполняют ваши сердца и облегчают вам работу. Пауло в невероятной форме.

Кроме того, нужно отметить работу Довбика – он много старается и выполняет все, что от него требуется. Артем сделал внушительный вклад в успехи нашей команды", – рассказал Раньери.

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Клаудио Раньери Артем Довбик Пауло Дибала Рома (Италия)
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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
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