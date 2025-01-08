"Он много старается", - Раньери высказался об игре Довбика

Наставник " Ромы " Клаудио Раньери высказался об игре форвардов команды – Артема Довбика и и Пауло Дибалы.

"Для меня форварды должны быть лучшими игроками и демонстрировать на футбольном поле все свои качества. Если игроки устают и я вижу, что им становится тяжело, то должен заменить их и предоставить возможность отдохнуть.

Я часто вижу Дибалу с хорошим настроением. Мне важно, чтобы он улыбался. Если игроки выходят на поле с улыбкой на лице, они наполняют ваши сердца и облегчают вам работу. Пауло в невероятной форме.

Кроме того, нужно отметить работу Довбика – он много старается и выполняет все, что от него требуется. Артем сделал внушительный вклад в успехи нашей команды", – рассказал Раньери.