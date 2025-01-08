Жирона заявит Крапивцова третьим вратарем на Ла Лигу
А вот с Лигой чемпионов - сложнее
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Как пишет источник, "Жирона" не будет отдавать Крапивцова в аренду, ему уготована роль третьего кипера команды во второй половине сезона с потенциалом на будущее.
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Также отмечается, что украинец будет заявлен на вторую часть сезона в Ла Лиге, а вот с заявкой на оставшиеся два матча группового раунда Лиги чемпионов заявить Крапивцова "Жирона" вряд ли сможет. Возможно, украинец будет заявлен на ЛЧ в случае, если команда сможет пробиться в весеннюю часть сезона.
Напомним, что Крапивцов перед "Жироной" был на просмотре в нескольких клубах АПЛ. 19-летний Владислав пока не дебютировал на взрослом уровне в официальных встречах. На его счету 7 поединков в сборной U-19 (3 пропущенных, 5 "сухих" игр).
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