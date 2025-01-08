  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Жирона заявит Крапивцова третьим вратарем на Ла Лигу
В тренде

Жирона заявит Крапивцова третьим вратарем на Ла Лигу

Наши за границей
Обновлено

А вот с Лигой чемпионов - сложнее

Жирона заявит Крапивцова третьим вратарем на Ла Лигу

instagram.com/gironafc

Новина українською

В "Жироне" определились с ролью 19-летнего украинского вратаря Владислава Крапивцова, сообщает AS.

Как пишет источник, "Жирона" не будет отдавать Крапивцова в аренду, ему уготована роль третьего кипера команды во второй половине сезона с потенциалом на будущее.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отмечается, что украинец будет заявлен на вторую часть сезона в Ла Лиге, а вот с заявкой на оставшиеся два матча группового раунда Лиги чемпионов заявить Крапивцова "Жирона" вряд ли сможет. Возможно, украинец будет заявлен на ЛЧ в случае, если команда сможет пробиться в весеннюю часть сезона.

Напомним, что Крапивцов перед "Жироной" был на просмотре в нескольких клубах АПЛ. 19-летний Владислав пока не дебютировал на взрослом уровне в официальных встречах. На его счету 7 поединков в сборной U-19 (3 ​​пропущенных, 5 "сухих" игр).

По теме
yellow-arrow
"Я никого не травила и не бросала", - россиянка отрицает связь с Мудриком
yellow-arrow
"Он много старается", - Раньери высказался об игре Довбика
yellow-arrow
"Он - причина всех голов команды". Экс-игрок Ромы отметил игру Довбика
Жирона Владислав Крапивцов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости