"Я никого не травила и не бросала", - россиянка отрицает связь с Мудриком

В середине декабря стало известно, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. В анализах игрока был найден мельдоний.

И как сообщали британские таблоиды, после этого скандала украинского футболиста бросила россиянка Виолетта Грачева (Берт), об отношениях которых давно ходили слухи в СМИ.

Впрочем, сама модель отрицает связь с игроком, а также обвинения в том, что она могла "подставить" Мудрика с допингом.

"Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!", – написала Грачева в своих социальных сетях.

Напомним, что на данный момент Мудрик отстранен от футбола, следствие по делу о допинге продолжается и украинцу может "светить" до 4 лет дисквалификации.