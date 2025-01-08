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"Я никого не травила и не бросала", - россиянка отрицает связь с Мудриком

Наши за границей
Обновлено

Вокруг Михаила Мудрика и Виолетты Грачевой ходит много слухов

"Я никого не травила и не бросала", - россиянка отрицает связь с Мудриком

instagram.com/violetta.bert

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В середине декабря стало известно, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. В анализах игрока был найден мельдоний.

И как сообщали британские таблоиды, после этого скандала украинского футболиста бросила россиянка Виолетта Грачева (Берт), об отношениях которых давно ходили слухи в СМИ.

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Впрочем, сама модель отрицает связь с игроком, а также обвинения в том, что она могла "подставить" Мудрика с допингом.

"Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!", – написала Грачева в своих социальных сетях.

Напомним, что на данный момент Мудрик отстранен от футбола, следствие по делу о допинге продолжается и украинцу может "светить" до 4 лет дисквалификации.

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"Я никого не травила и не бросала", - россиянка отрицает связь с Мудриком - изображение 1
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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
08.01.2025 в 20:43
Какашкин очкует, ухилянтам теперь до 8 лет выпаривают после 1 января 2025,а он бегает от зсу с 22 гола, сцыкло позорное.
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Комментарии 13
Matachorros (Chicago)
08.01.2025 в 20:43
Какашкин очкует, ухилянтам теперь до 8 лет выпаривают после 1 января 2025,а он бегает от зсу с 22 гола, сцыкло позорное.
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0
0
Andrumas (Düsseldorf)
08.01.2025 в 20:40
Мельдонием можно отравить?!.. Ждём, когда Бурбас просохнет и скажет та ли это корова была:)
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0
0
Don_Benito (Буча)
08.01.2025 в 20:19
Самий цицькатий "іхтамнєт"
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0
3
Gudvin85 (Киев)
08.01.2025 в 20:08
Кто знает, Какашкин по праздникам хвостики меняет или у него одна ан.альная пробка?
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2
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.01.2025 в 20:26
Мій член, путінський глист, твоя анальна пробка ! Він же твій чупа-чупс !
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0
1
Gudvin85 (Киев)
08.01.2025 в 20:32
Сажи мне Какашкин, а когда ты стал на "Какашкина" откликаться?
 
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.01.2025 в 19:53
Хто знає, чому жителі з Макєєвки, Донецька, Горловки та інших ТИМЧАСОВО окупованих міст України в своїх ніках пишуть, що вони з Монреаля, Вашингтона, Бетіса, Буенос-Айреса, Малаги та Лондона ?
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0
5
Gudvin85 (Киев)
08.01.2025 в 19:58
С кем ты все время разговариваешь?
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4
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
08.01.2025 в 20:27
Не з тобою, престарілий путінський глист !
 
0
0
oda1979 (Запорожье)
08.01.2025 в 19:50
Силиконовое творение очкует, что на нее все повесят..
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5
1
Matachorros (Chicago)
08.01.2025 в 19:46
Ну конечно, когда рашист открывает свою пасть это уде враньё определению....но в любом случае это вина чмудрика . Во-первых, потому что слизался с рашисткой, да еще такой ботексно страшнючей, или ему нравятся тётки Франкенштейн стайл, не удивительно тогда.
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4
1
oda1979 (Запорожье)
08.01.2025 в 19:50
Да эта тупая тут вообще не причем.
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4
0
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Просто Квашин (Харків)
08.01.2025 в 19:51
Йди в жо.пу йо.баний рашист! Рашист завжди бреше, якщо не бреше, потикайте його палкою, ймовірно він здох !
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0
4

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