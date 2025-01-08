"Я никого не травила и не бросала", - россиянка отрицает связь с Мудриком
Вокруг Михаила Мудрика и Виолетты Грачевой ходит много слухов
instagram.com/violetta.bert
В середине декабря стало известно, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. В анализах игрока был найден мельдоний.
И как сообщали британские таблоиды, после этого скандала украинского футболиста бросила россиянка Виолетта Грачева (Берт), об отношениях которых давно ходили слухи в СМИ.
Впрочем, сама модель отрицает связь с игроком, а также обвинения в том, что она могла "подставить" Мудрика с допингом.
"Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!", – написала Грачева в своих социальных сетях.
Напомним, что на данный момент Мудрик отстранен от футбола, следствие по делу о допинге продолжается и украинцу может "светить" до 4 лет дисквалификации.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Не все так просто? Большинство игроков Руха не хотят переходить в Карпаты
- Ямаль назвал имя своего кумира, которого ставит выше Месси
- Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
- "Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
Комментарии 13