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Два шага до трофея. Трубин сыграет в полуфинале Кубка Лиги Португалии

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Бенфика сегодня сыграет с Брагой

Два шага до трофея. Трубин сыграет в полуфинале Кубка Лиги Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 января, состоится полуфинальный матч Кубка Лиги Португалии, в котором "Бенфика" сыграет с "Брагой".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

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В стартовом составе "орлов" традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

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Отметим, что победитель сегодняшнего поединка в финале сыграет со "Спортингом", который вчера со счетом 1:0 обыграл "Порту".

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Бенфика (Лиссабон) Брага Анатолий Трубин
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