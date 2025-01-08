Два шага до трофея. Трубин сыграет в полуфинале Кубка Лиги Португалии
Бенфика сегодня сыграет с Брагой
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 января, состоится полуфинальный матч Кубка Лиги Португалии, в котором "Бенфика" сыграет с "Брагой".
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.
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В стартовом составе "орлов" традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.
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Отметим, что победитель сегодняшнего поединка в финале сыграет со "Спортингом", который вчера со счетом 1:0 обыграл "Порту".
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#SLBSCB • #TacadaLiga pic.twitter.com/87kcrbYw5P— SL Benfica (@SLBenfica) January 8, 2025
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