Два шага до трофея. Трубин сыграет в полуфинале Кубка Лиги Португалии

Сегодня, 8 января, состоится полуфинальный матч Кубка Лиги Португалии, в котором "Бенфика" сыграет с "Брагой".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы команд.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В стартовом составе "орлов" традиционно выйдет украинский голкипер Анатолий Трубин.

Отметим, что победитель сегодняшнего поединка в финале сыграет со "Спортингом", который вчера со счетом 1:0 обыграл "Порту".