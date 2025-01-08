Дождались! Лидер сборной Украины завел аккаунт в ТикТок

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный создал аккаунт в ТикТок.

22-летний украинец опубликовал историю в Инстаграме, где поделился ссылкой на вновь созданный аккаунт ТикТок.

Напомним, что в текущем сезоне Илья полностью сыграл все 26 матчей за клуб и сборную, кроме игры второго раунда Кубка лиги против "Вест Гема" (0:1).