Дождались! Лидер сборной Украины завел аккаунт в ТикТок
Тоже нужное дело
фото из соцсетей
Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный создал аккаунт в ТикТок.
22-летний украинец опубликовал историю в Инстаграме, где поделился ссылкой на вновь созданный аккаунт ТикТок.
Напомним, что в текущем сезоне Илья полностью сыграл все 26 матчей за клуб и сборную, кроме игры второго раунда Кубка лиги против "Вест Гема" (0:1).
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