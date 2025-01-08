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Челси продолжает поддерживать Мудрика, но ищет замену на его позицию

Наши за границей
Обновлено

В ближайшее время Михаил вряд ли выйдет на поле

Челси продолжает поддерживать Мудрика, но ищет замену на его позицию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В свете дисквалификации украинца Михаила Мудрика из-за допинг-скандала, "Челси" будет уже зимой искать усиление в линию атаки.

Как сообщает британский журналист Бен Джейкобс, у главного тренера "синих" Энцо Марески есть пара вариантов.

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"Челси" продолжает поддерживать Мудрика, но из-за отстранения "синие" просто вынуждены рассмотреть возможность подписания нового вингера. Лондонский клуб рассматривает два варианта на левый фланг атаки – это Нико Уильямс из "Атлетика" и Джейми Байно-Гиттенс из "Боруссии".

Также Джейкобс утверждает, что результат пробы Б Мудрика ожидается в январе, и, если он будет положительным, то украинцу грозит четырехлетняя дисквалификация.

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Источник:
givemesport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
08.01.2025 в 23:12
Забудьте о чмудрике, его карьере кирдык.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
08.01.2025 в 23:12
Забудьте о чмудрике, его карьере кирдык.
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0
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shura73 (угледар)
08.01.2025 в 23:27
не надоело гавкать?чмо скорее ты хотя и не жрёшь мельдоний.голову полечи ..... из чикаго
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