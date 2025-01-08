Челси продолжает поддерживать Мудрика, но ищет замену на его позицию

В свете дисквалификации украинца Михаила Мудрика из-за допинг-скандала, "Челси" будет уже зимой искать усиление в линию атаки.

Как сообщает британский журналист Бен Джейкобс, у главного тренера "синих" Энцо Марески есть пара вариантов.

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"Челси" продолжает поддерживать Мудрика, но из-за отстранения "синие" просто вынуждены рассмотреть возможность подписания нового вингера. Лондонский клуб рассматривает два варианта на левый фланг атаки – это Нико Уильямс из "Атлетика" и Джейми Байно-Гиттенс из "Боруссии".

Также Джейкобс утверждает, что результат пробы Б Мудрика ожидается в январе, и, если он будет положительным, то украинцу грозит четырехлетняя дисквалификация.