Клуб MLS хочет украинца из Польши

Как сообщалось ранее, украинский хавбек "Ракува" Владислав Кочергин может продолжить карьеру в американском чемпионате MLS.

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Как сообщает "Динамомания", в услугах украинского футболиста заинтересован один из сильнейших клубов лиги – "Лос-Анджелес", который занял первое место в Западной конференции, однако вылетел на стадии четвертьфинала плей-офф.

Напомним, что контракт Кочергина с польским клубом заканчивается 30 июня 2025 года, поэтому полузащитник сможет перейти в новую команду на правах свободного агента.

В этом сезоне украинец провел за "Ракув" 18 матчей в чемпионате, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Кочергин проводит в польском чемпионате четвертый сезон – в 2022 году перешел в "Ракув" из луганской "Зари" на правах свободного агента.