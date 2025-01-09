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Легенда Серии Б: Довбик – эталонный нападающий, таких сегодня мало. Он может выйти на двузначные цифры

Наши за границей
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Слова поддержки в адрес футболиста Ромы

Легенда Серии Б: Довбик – эталонный нападающий, таких сегодня мало. Он может выйти на двузначные цифры

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Итальянский тренер Денис Годеас отметил сильные стороны украинского форварда "джаллоросси".

"Мне нравится Довбик, он эталонный нападающий в штрафной, таких сегодня мало. Я уверен, что у него все получится. Возможно, у него не будет характеристик Ибрагимовича или подобных игроков, но он может без проблем выйти на двузначные цифры".

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"Конечно, ему также нужны партнеры по команде, потому что он нападающий в стиле Холанда, один из тех, кто требует от команды много атакующих действий, чтобы забить", – считает Годеас.

Футбольная карьера Дениса продолжалась с 1991 по 2021 годы. Он играл на позиции форварда преимущественно в "Триестине" (260 матчей, 86 голов).

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Артем Довбик
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Источник:
tuttomercatoweb.com Tuttomercatoweb
Опубликовал: Александр Симченко
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