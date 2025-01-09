Легенда Серии Б: Довбик – эталонный нападающий, таких сегодня мало. Он может выйти на двузначные цифры
Слова поддержки в адрес футболиста Ромы
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский тренер Денис Годеас отметил сильные стороны украинского форварда "джаллоросси".
"Мне нравится Довбик, он эталонный нападающий в штрафной, таких сегодня мало. Я уверен, что у него все получится. Возможно, у него не будет характеристик Ибрагимовича или подобных игроков, но он может без проблем выйти на двузначные цифры".
"Конечно, ему также нужны партнеры по команде, потому что он нападающий в стиле Холанда, один из тех, кто требует от команды много атакующих действий, чтобы забить", – считает Годеас.
Футбольная карьера Дениса продолжалась с 1991 по 2021 годы. Он играл на позиции форварда преимущественно в "Триестине" (260 матчей, 86 голов).
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