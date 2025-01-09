Артета сообщил Зинченко о его будущем в Арсенале, – Mirror
Этап карьеры на Эмирейтс подходит к концу
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко может сменить команду уже в этом месяце.
Источник сообщает, что наставник команды Микель Артета больше не видит футболиста в лондонском коллективе. Испанский специалист готов прекратить сотрудничество и полностью открыт к продаже экс-игрока "Манчестер Сити". Тренер "гуннеров" лично сказал украинцу о своем решении.
Раньше была информация, что Зинченко входит в интересы миланского "Интернационале". В текущем сезоне 28-летний спортсмен провел 11 матчей во всех турнирах и в совокупности пропустил почти 2 месяца из-за двух повреждений.
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Источник:Mirror
Опубликовал: Александр Симченко
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