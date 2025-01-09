Представитель Серии А зимой хочет приобрести Александра Зинченко

В этом сезоне Александр Зинченко окончательно потерял статус основного игрока команды. Учитывая то, что Артета также не рассчитывает на 28-летнего футболиста, украинец может искать себе другой клуб для продолжения карьеры.

По информации The Sun, в услугах игрока "Арсенала" заинтересован чемпион Серии А "Интер". "Нерадзурри" готовят в январе предложение по трансферу украинца, которые считают, что он может помочь значительно усилить их позиции в чемпионате. Вопрос относительно будущего Зинченко появился на фоне того, что "Арсенал", как сообщается, следит за будущим французского защитника Тео Эрнандеса. По данным transfermarkt, стоимость украинца составляет 30 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Александр Зинченко провел 11 матчей во всех турнирах.