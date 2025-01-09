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Трубин отреагировал на выход Бенфики в финал Кубка португальской лиги

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Украинец отыграл полный матч и сохранил ворота на замке

Трубин отреагировал на выход Бенфики в финал Кубка португальской лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над "Брагой" (3:0) в полуфинале Кубка португальской лиги.

Читайте такжеБенфика – в финале Кубка португальской лиги. Известны оценки Трубина за разгромную победу команды против Браги

"Так надо отвечать на поражения. Следующий матч - решающий! До встречи в финале", - написал Трубин на своей странице в Instagram.

Напомним, в финале "орлы" встретятся со "Спортингом". Игра состоится 11 января.

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Бенфика (Лиссабон) Брага Анатолий Трубин
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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