Трубин отреагировал на выход Бенфики в финал Кубка португальской лиги
Украинец отыграл полный матч и сохранил ворота на замке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над "Брагой" (3:0) в полуфинале Кубка португальской лиги.
Читайте такжеБенфика – в финале Кубка португальской лиги. Известны оценки Трубина за разгромную победу команды против Браги
"Так надо отвечать на поражения. Следующий матч - решающий! До встречи в финале", - написал Трубин на своей странице в Instagram.
Напомним, в финале "орлы" встретятся со "Спортингом". Игра состоится 11 января.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первый финал Флика, зеленый свет по Ольмо и сенсации в английском кубке. Главные новости за 8 января
- Шахтер делал по нему предложение. Защитник Ворсклы близок к переходу в одного из лидеров Первой Лиги, - источник
- Бенфика – в финале Кубка португальской лиги. Известны оценки Трубина за разгромную победу команды против Браги
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000