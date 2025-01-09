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Польский клуб официально не взял игрока Динамо на зимние сборы

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Сергей Булеца не попал в заявку команды

Польский клуб официально не взял игрока Динамо на зимние сборы

Фото: zaglebielubin

Новина українською

"Лехия" опубликовала заявку игроков, которые отправились на сборы в Турцию. Однако в списке нет украинца Сергея Булецы, который арендован у киевского "Динамо".

Ранее сообщалось, что "бело-синие" не планируют его возвращать досрочно, а поляки не исключают возможности субаренды хавбека в другой клуб.

В текущем сезоне Булеца провел 7 матчей в чемпионате Польши, каждый раз он выходил на замену.

Стоит заметить, что в заявке нашлось место для других украинцев: Богдан Сарнавский, Антон Царенко, Максим Хлань, Богдан Вьюнник и Иван Желизко.

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Богдан Сарнавский Лехия (Гданьск) Сергей Булеца Максим Хлань Богдан Вьюнник Антон Царенко Иван Желизко
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Источник:
Lechia.pl
Опубликовал: Алина Ерофеева
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