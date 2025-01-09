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Малиновский начал работу с мячом. ФОТО

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Украинец продолжает восстанавливаться после травмы

Малиновский начал работу с мячом. ФОТО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский хавбек "Дженоа" Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы.

И впервые за долгое время игрок вернулся к работе с мячом на поле, о чем сообщил в Инстаграм.

31-летний украинский полузащитник начал работу с мячом после того, как получил повреждение лодыжки в матче пятого тура Серии А против "Венеции" (2:0) в конце сентября 2024 года.

В этом сезоне Руслан Малиновский принял участие в шести матчах за "Дженоа" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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