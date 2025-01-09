Малиновский начал работу с мячом. ФОТО
Украинец продолжает восстанавливаться после травмы
фото из соцсетей
Украинский хавбек
И впервые за долгое время игрок вернулся к работе с мячом на поле, о чем сообщил в Инстаграм.
31-летний украинский полузащитник начал работу с мячом после того, как получил повреждение лодыжки в матче пятого тура Серии А против "Венеции" (2:0) в конце сентября 2024 года.
В этом сезоне Руслан Малиновский принял участие в шести матчах за "Дженоа" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
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