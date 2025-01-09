Малиновский начал работу с мячом. ФОТО

Украинский хавбек "Дженоа " Руслан Малиновский продолжает восстанавливаться после травмы.

И впервые за долгое время игрок вернулся к работе с мячом на поле, о чем сообщил в Инстаграм.

31-летний украинский полузащитник начал работу с мячом после того, как получил повреждение лодыжки в матче пятого тура Серии А против "Венеции" (2:0) в конце сентября 2024 года.

В этом сезоне Руслан Малиновский принял участие в шести матчах за "Дженоа" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.