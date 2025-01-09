Рух вернул хавбека из аренды в Кривбасс

24-летний украинский хавбек Владислав Семотюк, который первую честь сезона играл в аренде в " Рухе ", вернулся в "Кривбасс".

Арендное соглашение подошло к концу и львовский клуб решил ее не продлевать.

"Кривбасс" подписал Семотюка в 2022 году. После 10 матчей в Кривом Роге он был отдан в аренду в закарпатский "Минай", а затем в "Рух".

Хавбек присоединился к "Руху" летом 2024 года. За этот период полузащитник сыграл 4 матча в составе "желто-черных" в УПЛ.