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Рух вернул хавбека из аренды в Кривбасс

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Владислав Семотюк вернулся в криворожский клуб

Рух вернул хавбека из аренды в Кривбасс

fcrukh.com

Новина українською

24-летний украинский хавбек Владислав Семотюк, который первую честь сезона играл в аренде в "Рухе", вернулся в "Кривбасс".

Арендное соглашение подошло к концу и львовский клуб решил ее не продлевать.

"Кривбасс" подписал Семотюка в 2022 году. После 10 матчей в Кривом Роге он был отдан в аренду в закарпатский "Минай", а затем в "Рух".

Хавбек присоединился к "Руху" летом 2024 года. За этот период полузащитник сыграл 4 матча в составе "желто-черных" в УПЛ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Владислав Семотюк
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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