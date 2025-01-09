Рух вернул хавбека из аренды в Кривбасс
Владислав Семотюк вернулся в криворожский клуб
fcrukh.com
24-летний украинский хавбек Владислав Семотюк, который первую честь сезона играл в аренде в "
Арендное соглашение подошло к концу и львовский клуб решил ее не продлевать.
"Кривбасс" подписал Семотюка в 2022 году. После 10 матчей в Кривом Роге он был отдан в аренду в закарпатский "Минай", а затем в "Рух".
Хавбек присоединился к "Руху" летом 2024 года. За этот период полузащитник сыграл 4 матча в составе "желто-черных" в УПЛ.
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Источник:ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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