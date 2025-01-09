Итальянский журналист Биафора: Роль Довбика в Роме очень проста - он всегда должен играть

Итальянский журналист Il Tempо Филиппо Биафора проанализировал переход украинского нападающего Артема Довбика в " Рому ".

"1. Довбик, безусловно, был одним из важнейших трансферов прошлым летом. Также следует учитывать, что роль центрального форварда всегда очень деликатна. А сумма, потраченная на его приобретение, была внушительной. После успешного сезона в Испании украинца встретили очень положительно, учитывая количество голов, которые он там забил.

2. Его роль очень проста – он игрок стартового состава и практически всегда должен играть. Его дублер гораздо более низкого уровня, чем он, поэтому Довбик – одна из звезд команды. И он всегда должен играть.

3. Артём хорошо начал сезон, а затем был длительный период, в течение которого он не забивал. Теперь украинец снова начинает играть решающую роль в матчах, даже если, возможно, он не забивал так много в последнем периоде.

Адаптация к команде была непростой, ведь произошло две смены тренера. Сначала Де Росси, потом Юрич и, наконец, Раньери. Поэтому все новые игроки "Ромы", включая Артема, пережили нелегкую ситуацию. Но сейчас картина улучшается и кажется, что уже есть большая гармония с другими игроками.

4. Я считаю, что украинцу нужно еще полностью адаптироваться к итальянскому футболу, отличающемуся от испанского. В Ла Лиге нет такой жестокости со стороны защитников, которые не оставляют тебе даже метр свободного пространства. Очевидно, он не первый нападающий, которому нужно немного времени, чтобы показать себя как можно лучше. Такое часто случается в Италии.

Я считаю, что ему нужно улучшить свою спортивную злость во время игры и быть всегда сосредоточенным и готовым противостоять переменам. У него замечательное техническое и тактическое видение. У Артема есть несколько хороших матчей. Чего ему чуть-чуть не хватает, так это желание всегда идти и забивать, как только он получает мяч, который можно конвертировать в гол.

5. Этот сезон, безусловно, был очень отрицательным для "Ромы", но еще предстоит сыграть в Кубке Италии и Лиге Европы, поэтому важно иметь голы Артема и пытаться достичь этих целей", – сказал Биафора.