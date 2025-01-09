Полуфинал Суперкубка Испании. Сыграет ли Лунин против Мальорки?

Сегодня, 9 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридским " Реалом " и "Мальоркой".

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии и начнется в 21:00.

Стартовый состав мадридцев известен. Место в воротах займет Тибо Куртуа, а Андрей Лунин снова остался в запасе.