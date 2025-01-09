Полуфинал Суперкубка Испании. Сыграет ли Лунин против Мальорки?
Стартовый состав Реала на матч против Мальорки
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Сегодня, 9 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридским "
Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии и начнется в 21:00.
Стартовый состав мадридцев известен. Место в воротах займет Тибо Куртуа, а Андрей Лунин снова остался в запасе.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 9, 2025
???? @RCD_Mallorca#SuperSupercopa | @UnicajaBanco pic.twitter.com/Ip39S6yOYh
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