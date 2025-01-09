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Полуфинал Суперкубка Испании. Сыграет ли Лунин против Мальорки?

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Стартовый состав Реала на матч против Мальорки

Полуфинал Суперкубка Испании. Сыграет ли Лунин против Мальорки?

x.com/realmadrid

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании между мадридским "Реалом" и "Мальоркой".

Матч пройдет на Кинг Абдалла Спортс Сити в Саудовской Аравии и начнется в 21:00.

Стартовый состав мадридцев известен. Место в воротах займет Тибо Куртуа, а Андрей Лунин снова остался в запасе.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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