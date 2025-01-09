Эвертон без Дайча в Кубке Англии. Известно, сыграет ли Миколенко

Сегодня, 9 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет с "Питерборо".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы.

Миколенко выйдет в стартовом составе на этот матч.