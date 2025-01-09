Эвертон без Дайча в Кубке Англии. Известно, сыграет ли Миколенко
Команда осталась без главного тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 9 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет с "Питерборо".
Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы.
Миколенко выйдет в стартовом составе на этот матч.
Напомним, что "Эвертон" сегодня официально объявил
Tonight's Toffees to face @theposh ????#EVEPET pic.twitter.com/C5cHME884o— Everton (@Everton) January 9, 2025
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