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Эвертон без Дайча в Кубке Англии. Известно, сыграет ли Миколенко

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Обновлено

Команда осталась без главного тренера

Эвертон без Дайча в Кубке Англии. Известно, сыграет ли Миколенко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 9 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет с "Питерборо".

Матч начнется в 21:45 и уже известны стартовые составы.

Миколенко выйдет в стартовом составе на этот матч.

Напомним, что "Эвертон" сегодня официально объявил об отставке главного тренера Шона Дайча. Временно руководить командой будет главный тренер команды до 18 лет Лейтон Бейнс и капитан клуба Шеймус Коулман.

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