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Яремчук может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате

Наши за границей
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Роман очень мало играет в Греции

Яремчук может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате

Фото: olympiacos.org

Новина українською

Украинский нападающий Роман Яремчук, который получает крайне мало игрового времени в "Олимпиакосе", может зимой сменить клуб.

Как сообщает to10.GR, к украинцу проявляет интерес неназванный клуб МЛС.

Также сообщается, что существует вероятность перехода и в "экзотический" чемпионат, который не уточняется, и этот переход может обеспечить игроку значительные финансовые выгоды.

Также источник подтверждает, что есть интерес к Яремчуку и со стороны турецкого "Сивасспора", о чем уже писалось ранее.

Напомним, что в текущем сезоне украинец сыграл 11 поединков в составе "Олимпиакоса" (1 гол), но в девяти встречах проводил на поле максимум 30 минут. Греческий гранд заплатил за его трансфер 2 млн евро.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Сивасспор (Сивас)
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Источник:
to10.gr
Опубликовал: Михаил Черныш
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