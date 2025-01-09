Яремчук может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате
Роман очень мало играет в Греции
Фото: olympiacos.org
Украинский нападающий Роман Яремчук, который получает крайне мало игрового времени в "Олимпиакосе", может зимой сменить клуб.
Как сообщает to10.GR, к украинцу проявляет интерес неназванный клуб МЛС.
Также сообщается, что существует вероятность перехода и в "экзотический" чемпионат, который не уточняется, и этот переход может обеспечить игроку значительные финансовые выгоды.
Также источник подтверждает, что есть интерес к Яремчуку и
Напомним, что в текущем сезоне украинец сыграл 11 поединков в составе "Олимпиакоса" (1 гол), но в девяти встречах проводил на поле максимум 30 минут. Греческий гранд заплатил за его трансфер 2 млн евро.
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