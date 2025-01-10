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Украинский полузащитник остается в Европе. Его хотели вернуть на родину

Наши за границей
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Действующий коллектив договорился о продолжении сотрудничества

Украинский полузащитник остается в Европе. Его хотели вернуть на родину

Фото - Слован

Новина українською

Хавбек Иван Варфоломеев, в начале 2020-х начинавший свой футбольный путь в структуре "Руха", заключил со "Слованом" (Либерец) новый контракт.

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Улучшенное соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Ранее 20-летний опорник находился на радаре киевского "Динамо", но более предметный интерес к нему проявлял "Металлист 1925". Харьковчане контактировали с игроком, делая попытку вернуть его в Украину.

Полузащитник дважды появлялся в УПЛ 2020/21. В чешской 1 лиге он провел в совокупности 44 матча (4 результативных действия).

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Слован (Либерец) Динамо (Киев) Металлист 1925 (Харьков) Иван Варфоломеев
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Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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