Украинский полузащитник остается в Европе. Его хотели вернуть на родину
Действующий коллектив договорился о продолжении сотрудничества
Фото - Слован
Хавбек Иван Варфоломеев, в начале 2020-х начинавший свой футбольный путь в структуре "Руха", заключил со "Слованом" (Либерец) новый контракт.
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Улучшенное соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Ранее 20-летний опорник находился на радаре киевского "Динамо", но более предметный интерес к нему проявлял "Металлист 1925". Харьковчане контактировали с игроком, делая попытку вернуть его в Украину.
Полузащитник дважды появлялся в УПЛ 2020/21. В чешской 1 лиге он провел в совокупности 44 матча (4 результативных действия).
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Источник:Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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