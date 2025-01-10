Украинский полузащитник остается в Европе. Его хотели вернуть на родину

Хавбек Иван Варфоломеев, в начале 2020-х начинавший свой футбольный путь в структуре "Руха", заключил со "Слованом" (Либерец) новый контракт.

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Улучшенное соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Ранее 20-летний опорник находился на радаре киевского "Динамо", но более предметный интерес к нему проявлял "Металлист 1925". Харьковчане контактировали с игроком, делая попытку вернуть его в Украину.

Полузащитник дважды появлялся в УПЛ 2020/21. В чешской 1 лиге он провел в совокупности 44 матча (4 результативных действия).