Трансферная сага Забарного: надежда Парижа умирает последней, а в Лондоне опускают руки
Времени для принятия решения еще достаточно
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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный своей игрой нравится тренеру ПСЖ Луису Энрике. Об этом заявил журналист Le Parisien Марк Меченуа в эфире подкаста 100% PSG la Tribune.
Он утверждает, что хотя футболист пока отказался переходить к "принцам", это никак не повлияло на мнение испанского специалиста об игроке.
Его коллега из издания The Telegraph Мэтт Лоу сообщил, что "Челси" также заинтересован в центральном защитнике "Борнмута", но шансов заключить соглашение в этом месяце нет. В качестве альтернативы "синие" рассматривали кандидатуру Рональда Араухо, но и в этом случае вероятность трансфера в январе очень низкая.
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