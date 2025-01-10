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Трансферная сага Забарного: надежда Парижа умирает последней, а в Лондоне опускают руки

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Трансферная сага Забарного: надежда Парижа умирает последней, а в Лондоне опускают руки

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный своей игрой нравится тренеру ПСЖ Луису Энрике. Об этом заявил журналист Le Parisien Марк Меченуа в эфире подкаста 100% PSG la Tribune.

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Он утверждает, что хотя футболист пока отказался переходить к "принцам", это никак не повлияло на мнение испанского специалиста об игроке.

Его коллега из издания The Telegraph Мэтт Лоу сообщил, что "Челси" также заинтересован в центральном защитнике "Борнмута", но шансов заключить соглашение в этом месяце нет. В качестве альтернативы "синие" рассматривали кандидатуру Рональда Араухо, но и в этом случае вероятность трансфера в январе очень низкая.

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Челси (Лондон) Борнмут Илья Забарный “ПСЖ”
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Источник:
100% PSG la Tribune, The Telegraph
Опубликовал: Александр Симченко
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