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Зинченко на выход? Арсенал планирует провести чистку состава следующим летом

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Владельцы клуба намерены сосредоточиться на продажах футболистов

Зинченко на выход? Арсенал планирует провести чистку состава следующим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" планирует провести чистку состава во время летнего трансферного окна.

По информации от издания Daily Mail, руководство "канониров" готовится выслушать трансферные предложения по нескольким игрокам команды следующим летом. Известно, что в клубе рассматривают вариант с продажей нападающего Габриэля Жезуса по завершении текущего сезона. Александр Зинченко является еще одним кандидатом на выход, однако украинец имеет шанс покинуть клуб уже в этом месяце.

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Также отмечается, что "Арсенал" на данный момент не собирается продлевать контракт с Томасом Парти, который истекает в июне 2025 года.

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Напомним, что ранее появлялись сообщения об интересе со стороны миланского «Интера» к Александру Зинченко.

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Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэл Жезус Томас Парти
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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