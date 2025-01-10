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Цыганков закупил 800 мячей и форму для юношеских команд винницкой Нивы

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Виктор не забывает о своем родном городе

Цыганков закупил 800 мячей и форму для юношеских команд винницкой Нивы

twitter.com/GironaFC_

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Глава Винницкой областной ассоциации футбола Игорь Гатауллин рассказал о том, как вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков помогает родной ДЮСШ.

"Как он может сторониться родного города?! Виктор - сын моего большого друга Виталия Цыганкова. Он не забывает Винницу, и не только на словах.

Последнее, что Виктор Цыганков сделал (вместе с отцом) - для своей футбольной школы (ныне это ДЮСШ "Нива") закупил около 800 мячей. И приобрел форму для четырех или пяти юношеских нивовских команд. Это было полгода назад", - рассказал Гатауллин в интервью изданию Украинский футбол.

Напомним, Цыганков родился в израильском городе Нагария, однако уже вскоре вместе с семьей переехал в Винницу. Именно там игрок и сделал свои первые шаги в футболе, занимаясь в школе местной "Нивы".

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Украина Игорь Гатауллин Нива (Винница) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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