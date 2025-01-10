Цыганков закупил 800 мячей и форму для юношеских команд винницкой Нивы

Глава Винницкой областной ассоциации футбола Игорь Гатауллин рассказал о том, как вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков помогает родной ДЮСШ.

"Как он может сторониться родного города?! Виктор - сын моего большого друга Виталия Цыганкова. Он не забывает Винницу, и не только на словах.

Последнее, что Виктор Цыганков сделал (вместе с отцом) - для своей футбольной школы (ныне это ДЮСШ "Нива") закупил около 800 мячей. И приобрел форму для четырех или пяти юношеских нивовских команд. Это было полгода назад", - рассказал Гатауллин в интервью изданию Украинский футбол.