Цыганков закупил 800 мячей и форму для юношеских команд винницкой Нивы
Виктор не забывает о своем родном городе
twitter.com/GironaFC_
Глава Винницкой областной ассоциации футбола Игорь Гатауллин рассказал о том, как вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков помогает родной ДЮСШ.
"Как он может сторониться родного города?! Виктор - сын моего большого друга Виталия Цыганкова. Он не забывает Винницу, и не только на словах.
Последнее, что Виктор Цыганков сделал (вместе с отцом) - для своей футбольной школы (ныне это ДЮСШ "Нива") закупил около 800 мячей. И приобрел форму для четырех или пяти юношеских нивовских команд. Это было полгода назад", - рассказал Гатауллин в интервью изданию Украинский футбол.
Напомним, Цыганков родился в израильском городе Нагария, однако уже вскоре вместе с семьей переехал в Винницу. Именно там игрок и сделал свои первые шаги в футболе, занимаясь в школе местной "Нивы".
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