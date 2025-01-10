Нужен ли Лунин? Стали известны игроки, с которыми готов расстаться Реал
Список состоит из четырех футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid
Президент "Реала" Флорентино Перес не исключает возможности продажи футболистов, чтобы усилить состав. Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, на трансферном рынке могут оказаться четверо игроков: Данни Себальос, Андрей Лунин, Фран Гарсия и Ферлан Менди.
Клуб не будет препятствовать их уходу, если они попросят о трансфере или поступит соответствующее предложение. В то же время отмечается, что мадридцы не спешат с трансферами, поскольку рассчитывают на них во второй половине сезона из-за большого количество матчей.
Решение по будущему игроков будет приниматься в зависимости от уровня игры в течение сезона и возможностей на рынке. При этом клуб должен учитывать, что у большинства игроков действующие контракты на несколько лет.
Заметим, что в сентябре 2024 года Лунин продлил контракт с "Реалом" на шесть лет.
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