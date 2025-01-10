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Нужен ли Лунин? Стали известны игроки, с которыми готов расстаться Реал

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Список состоит из четырех футболистов

Нужен ли Лунин? Стали известны игроки, с которыми готов расстаться Реал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Victor Carretero/Real Madrid

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес не исключает возможности продажи футболистов, чтобы усилить состав. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, на трансферном рынке могут оказаться четверо игроков: Данни Себальос, Андрей Лунин, Фран Гарсия и Ферлан Менди.

Клуб не будет препятствовать их уходу, если они попросят о трансфере или поступит соответствующее предложение. В то же время отмечается, что мадридцы не спешат с трансферами, поскольку рассчитывают на них во второй половине сезона из-за большого количество матчей.

Решение по будущему игроков будет приниматься в зависимости от уровня игры в течение сезона и возможностей на рынке. При этом клуб должен учитывать, что у большинства игроков действующие контракты на несколько лет.

Заметим, что в сентябре 2024 года Лунин продлил контракт с "Реалом" на шесть лет.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.01.2025 в 13:37
РЕАЛьно Андрій наразі в клубі на всякий випадок "Бо всі ми смертні!" А у футболі можемо травму отримати Хоч не зрозуміло чому папа Карло не дає Луніну підтримувати форму у "прохідних" матчах? Заодно і Куртуа від зайвих перевантажень... ризику отримання травм поберегти.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
10.01.2025 в 13:37
РЕАЛьно Андрій наразі в клубі на всякий випадок "Бо всі ми смертні!" А у футболі можемо травму отримати Хоч не зрозуміло чому папа Карло не дає Луніну підтримувати форму у "прохідних" матчах? Заодно і Куртуа від зайвих перевантажень... ризику отримання травм поберегти.
Ответить
0
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