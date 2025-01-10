Тренер Жироны - о Цыганкове: Он будет важным игроком для нас во второй части сезона

Главный тренер "Жироны" Мичел высказался о восстановлении украинского правого вингера Виктора Цыганкова после травму.

"Цыганков - очень важный игрок, и я надеюсь, увидеть его в лучшей форме. Виктор в сезоне чаще был травмирован и вне поля, чем на поле, и это была большая потеря для нас. Но понемногу он восстанавливается.

Но я убежден, что он будет важным игроком во второй части сезона", - сказал Мичел.