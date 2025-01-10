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Тренер Жироны - о Цыганкове: Он будет важным игроком для нас во второй части сезона

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Мичел выступил на пресс-конференции

Тренер Жироны - о Цыганкове: Он будет важным игроком для нас во второй части сезона

Getty Images

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Главный тренер "Жироны" Мичел высказался о восстановлении украинского правого вингера Виктора Цыганкова после травму.

"Цыганков - очень важный игрок, и я надеюсь, увидеть его в лучшей форме. Виктор в сезоне чаще был травмирован и вне поля, чем на поле, и это была большая потеря для нас. Но понемногу он восстанавливается.

Но я убежден, что он будет важным игроком во второй части сезона", - сказал Мичел.

Добавим, что в заявку "Жироны" на матч против "Алавеса", который состоится 11 января, впервые с ноября попал украинский вингер Виктор Цыганков.

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Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
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