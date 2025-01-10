Он возвращается. Цыганков - в заявке Жироны на первый матч в 2025 году

Украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков восстановился после травмы и готов помочь своей команде в первом матче 2025 года.

Украинец вошел в заявку своей команды на матч 19-го тура Ла Лиги с "Алавесом", который состоится в субботу, 11 января.

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Цыганков сыграл в этом сезоне всего 10 матчей за "Жирону", в которых забил один гол и отдал один ассист. Последний раз вингер появлялся на поле 27 ноября в поединке Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" (0:1).