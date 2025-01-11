Украинец, который полгода был без клуба, может трудоустроиться в Польше

Украинский фланговый защитник Богдан Милованов, который с лета находится в статусе свободного агента, может трудоустроиться в чемпионате Польши, сообщат польские СМИ.

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Как сообщает Piłka Nożna, бывший футболист молодежной сборной Украины находится в расположении клуба "Сталь" Мелец.

Источник отмечает, что 26-летний футболист уже прошел просмотр, но еще не согласовал условия личного контракта с польским клубом.

Другое издание, Weszło, утверждает, что защитник просит контракт на полгода с возможностью продления на следующий сезон. "Сталь", в свою очередь, хотела бы вписать пролонгацию на два года.

По последним сообщениям, "Сталь" не пошла на условия украинца по зарплате, в результате чего стороны не договорились.

Последние полгода Богдан пробыл без команды по истечении контракта с португальской Ароукой.

Всю взрослую карьеру Милованов провел в разных клубах Испании и Португалии. Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.