Украинец, который полгода был без клуба, может трудоустроиться в Польше
Богдан Милованов ведет переговоры с клубом Сталь Мелец
Фото - Instagram b_milo19
Украинский фланговый защитник Богдан Милованов, который с лета находится в статусе свободного агента, может трудоустроиться в чемпионате Польши, сообщат польские СМИ.
Как сообщает Piłka Nożna, бывший футболист молодежной сборной Украины находится в расположении клуба "Сталь" Мелец.
Источник отмечает, что 26-летний футболист уже прошел просмотр, но еще не согласовал условия личного контракта с польским клубом.
Другое издание, Weszło, утверждает, что защитник просит контракт на полгода с возможностью продления на следующий сезон. "Сталь", в свою очередь, хотела бы вписать пролонгацию на два года.
По последним сообщениям, "Сталь" не пошла на условия украинца по зарплате, в результате чего стороны не договорились.
Последние полгода Богдан пробыл без команды по истечении контракта с португальской Ароукой.
Всю взрослую карьеру Милованов провел в разных клубах Испании и Португалии. Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.
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