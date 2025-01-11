37-летний Дедечко покинул молдавский Зимбру
Может Денис еще поиграет?
zimbru.md
Кишинёвский "Зимбру" объявил о расставании с 37-летним украинским опорным полузащитником Денисом Дедечко.
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Срок действия соглашения сторон истекает 15 января 2025 года.
Украинец присоединился клубу в начале 2023 года, подписав контракт на правах свободного агента.
Впоследствии Денис провел за "Зимбру" 57 официальных матчей, в которых забил 12 голов, а также отдал 4 результативные передачи.
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Источник:ФК Зімбру
Опубликовал: Михаил Черныш
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