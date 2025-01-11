  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с португальской командой
В тренде

Украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с португальской командой

Наши за границей
Обновлено

Начало увлекательного путешествия

Украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с португальской командой

Фото - Lea Football Agency

Новина українською

Виктор Саленко подписал первый профессиональный контракт с представителем Сегунды "Шавешом". Соглашение 17-летнего вратаря рассчитано на 3 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинец находится в расположении главной команды "Шавеша", тренируется и борется за место в основном составе. Для увеличения игровой практики Саленко получит возможность выступать за вторую команду "отважных". Сезон 2022/23 вратарь провел в финской "Хонке" U-19.

В прошлом розыгрыше Примейры "Шавеш" финишировал последним и вылетел в низший дивизион. Сейчас "флавиенцы" делят 5-е место в Сегунде с "Академико" (Визеу).

По теме
yellow-arrow
Украинец, который полгода был без клуба, может трудоустроиться в Польше
yellow-arrow
37-летний Дедечко покинул молдавский Зимбру
yellow-arrow
Он возвращается. Цыганков - в заявке Жироны на первый матч в 2025 году
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Legioners.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости