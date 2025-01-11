Украинский голкипер подписал первый профессиональный контракт с португальской командой

Виктор Саленко подписал первый профессиональный контракт с представителем Сегунды "Шавешом". Соглашение 17-летнего вратаря рассчитано на 3 года.

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Украинец находится в расположении главной команды "Шавеша", тренируется и борется за место в основном составе. Для увеличения игровой практики Саленко получит возможность выступать за вторую команду "отважных". Сезон 2022/23 вратарь провел в финской "Хонке" U-19.

В прошлом розыгрыше Примейры "Шавеш" финишировал последним и вылетел в низший дивизион. Сейчас "флавиенцы" делят 5-е место в Сегунде с "Академико" (Визеу).