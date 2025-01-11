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Клуб, чей владелец – суверенный фонд Саудовской Аравии, заинтересовался украинским защитником из АПЛ

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Сможет ли Ньюкасл убедить Забарного перейти к ним

Клуб, чей владелец – суверенный фонд Саудовской Аравии, заинтересовался украинским защитником из АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" заинтересован в подписании Ильи Забарного, сообщает Geordie Boot Boys.

Украинского защитника этого трансферного окна интересуются такие топ клубы, как "ПСЖ", "Челси", а теперь и "Ньюкасл". Сороки планируют осуществить трансфер Забарного уже зимой, они считают, что украинец может значительно усилить оборонную линию черно-белых.

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В этом сезоне Забарный сыграл в 20 матчах в АПЛ без результативных действий. Контракт украинского с "Борнмутом" действует до лета 2029 года. Текущая стоимость игрока на портале Transfermarkt составляет 38 миллионов евро.

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Источник:
geordiebootboys
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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