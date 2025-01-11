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Впервые с ноября. Выйдет ли Цыганков в стартовом составе на матч против Алавеса?

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Впервые с ноября. Выйдет ли Цыганков в стартовом составе на матч против Алавеса?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 19 тура чемпионата Испании "Алавес" примет дома "Жирону". Украинец Виктор Цыганков остался на скамейке для запасных.

Впервые с 27 ноября прошлого годуа он попал в заявку своей команды на матч. Тогда – в поединке против “Штурма” Грац в Лиге чемпионов – Цыганков провел 73 минуты, после чего пропустил шесть встреч из-за травмы.

Сейчас "Алавес" идет на 16-м месте в чемпионате в двух очках от зоны вылета. "Жирона" занимает восьмую позицию с пятью зачетными пунктами отрыва от еврокубков.

Матч стартует в 15.00.

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Алавес (Витория-Гастейс) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Gironafc
Опубликовал: Максим Кучер
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