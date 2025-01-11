Впервые с ноября. Выйдет ли Цыганков в стартовом составе на матч против Алавеса?
Каталонцы сыграют в гостях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 19 тура чемпионата Испании "Алавес" примет дома "Жирону". Украинец Виктор Цыганков остался на скамейке для запасных.
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Впервые с 27 ноября прошлого годуа он попал в заявку своей команды на матч. Тогда – в поединке против “Штурма” Грац в Лиге чемпионов – Цыганков провел 73 минуты, после чего пропустил шесть встреч из-за травмы.
Сейчас "Алавес" идет на 16-м месте в чемпионате в двух очках от зоны вылета. "Жирона" занимает восьмую позицию с пятью зачетными пунктами отрыва от еврокубков.
Матч стартует в 15.00.
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