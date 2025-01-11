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Дмитрий Безотосный назвал лучшего вратаря в Украине

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Отметил его стабильностью

Дмитрий Безотосный назвал лучшего вратаря в Украине

НВ Спорт

Новина українською

Бывший голкипер запорожского "Металлурга", "Черноморца" и "Габалы" Дмитрий Безотосный поделился своим мнением по поводу того, кто сейчас является лучшим вратарем в Украине.

Мне Трубин нравится. От него уходит энергия такая: "Здесь все стабильно, закрыто, все спокойно". Несет покой. Когда он играет, видно даже после одного двух моментов, что на поле глубокая. Может, у него все кипит внутри, есть мандраж. Но снаружи – полный покой. Без "подряд". Даже если что-то пошло не так, Анатолий выглядит, как будто он именно, так и хотел.

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Вас удивило, что Лунина признали третьим в мире?

Одно скажу: приятно, что украинец играет на таком уровне. Значит, заслужил. Мы едим один и тот же хлеб. А он бывает иногда гнилым, жестким и не очень вкусным. Свою работу он делает. "Реал" не зря с ним продлил контракт.

Напомним, за этот сезон Трубин пропустил 18 мячей в 25 матчах, а Лунин, в свою очередь, не смог отбить 8 мячей в 6 матчах.

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Источник:
https://ukrfootball.ua/exclusive/fani-chornomorcya-podaruvali-delfina-zalili-iogo-shampanskim-i-porvali-navpil-bezotosnii-pro-peremogi-v-epokhu-grigorchuka/УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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