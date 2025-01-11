Цыганков вернулся. Обнародованы оценки украинца за первый матч после травмы
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Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче 19-го тура Ла Лиги против "Алавеса" (1:0). Это его первая игра после травмы, полученной в ноябре прошлого года.
Виктор вышел на поле на 70-й минуте. За это время он успел отдать 6 точных пасов из 6-ти, выполнил 2 навеса, 1 лонгбол, выиграл 2 единоборства из 4-х и совершил 3 отбора.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца на посредственные 6,3 и 6,8 баллов соответственно.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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