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Цыганков вернулся. Обнародованы оценки украинца за первый матч после травмы

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Цыганков вернулся. Обнародованы оценки украинца за первый матч после травмы

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков принял участие в матче 19-го тура Ла Лиги против "Алавеса" (1:0). Это его первая игра после травмы, полученной в ноябре прошлого года.

Виктор вышел на поле на 70-й минуте. За это время он успел отдать 6 точных пасов из 6-ти, выполнил 2 навеса, 1 лонгбол, выиграл 2 единоборства из 4-х и совершил 3 отбора.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца на посредственные 6,3 и 6,8 баллов соответственно.

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Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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