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Кочергин заинтересовал клубы более чем из пяти стран

Наши за границей

Может и остаться в Польше

Кочергин заинтересовал клубы более чем из пяти стран

фото - ФК Ракув / автор невідомий

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Полузащитник польского "Ракува" Владислав Кочергин имеет немало предложений для продолжения карьеры в другом клубе. Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны американского "Лос-Анджелеса".

По информации польских медиа, футболистом также интересуются клубы из Италии, Бельгии, Турции и Азии.

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Кочергин имеет контракт с "Ракувом" до 30-го июня этого года. Однако поляки имеют возможность в одностороннем порядке продлить контракт еще на год.

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Источник:
transfery.info
Опубликовал: Виктор Иванчук
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