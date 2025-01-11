Кочергин заинтересовал клубы более чем из пяти стран
Может и остаться в Польше
фото - ФК Ракув / автор невідомий
Полузащитник польского "Ракува" Владислав Кочергин имеет немало предложений для продолжения карьеры в другом клубе. Напомним, ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны американского "Лос-Анджелеса".
По информации польских медиа, футболистом также интересуются клубы из Италии, Бельгии, Турции и Азии.
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Кочергин имеет контракт с "Ракувом" до 30-го июня этого года. Однако поляки имеют возможность в одностороннем порядке продлить контракт еще на год.
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Источник:transfery.info
Опубликовал: Виктор Иванчук
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