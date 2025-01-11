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Забарный помог Борнмуту пройти дальше, Ярмолюк сыграл 63 минуты. Оценки украинцев в Кубке Англии

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Егор в этом розыгрыше уже не сыграет

Забарный помог Борнмуту пройти дальше, Ярмолюк сыграл 63 минуты. Оценки украинцев в Кубке Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 1/32 финала Кубка Англии "Борнмут" дома разгромил "Вест Бромвич" из Чемпионшипа (5:1), а "Брентфорд" уступил "Плимуту", который также представляет второй дивизион (0:1). Илья Забарный провел весь поединок, а Егор Ярмолюк вышел в старте и на 63-й минуте покинул поле.

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Защитник "Борнмута" получил от статистических порталов WhoScored и SofaScore 6,7 и 6,9 баллов. Украинец осуществил 75 касаний, 86% точных пасов, 5 длинных точных передач, 2 перехвата, выиграл в одном эпизоде ​​борьбу за позицию, 10 раз терял мяч.

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У Егора 6,3 и 6,6 пункта. Ярмолюк сделал 28 касаний, 90% точных пасов, 1 длинную точную передачу, нанес 1 заблокированный удар, заработал 1 фол, дважды выигрывал борьбу за позицию, 4 раза терял мяч и в одном моменте удачно использовал дриблинг.

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Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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