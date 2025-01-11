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Интер определился со стоимостью трансфера Зинченко, но у Арсенала совсем другие ожидания, – Мех

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27-летний фулбек может покинуть клуб

Интер определился со стоимостью трансфера Зинченко, но у Арсенала совсем другие ожидания, – Мех

фото из свободных источников

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Интерес к украинцу проявляет миланский "Интер". Итальянский гранд рассчитывает приобрести футболиста уже этой зимой за 19 млн фунтов стерлингов, однако "канониры" хотят получить 39 млн. Об этом написал на своей странице в соцсети Х спортивный инфлюенсер и футбольный аналитик Мех.

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Сообщается, что Александра заинтересовал вариант с переходом к "нерадзурри". У него действующий контракт с "гуннерами" до лета 2026 года, но пока никаких переговоров о продолжении сотрудничества не было.

В сезоне 2024/25 украинец провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.

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Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Александр Зинченко
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Источник:
https://x.com/Afcmex
Опубликовал: Александр Симченко
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