Интер определился со стоимостью трансфера Зинченко, но у Арсенала совсем другие ожидания, – Мех
27-летний фулбек может покинуть клуб
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Интерес к украинцу проявляет миланский "Интер". Итальянский гранд рассчитывает приобрести футболиста уже этой зимой за 19 млн фунтов стерлингов, однако "канониры" хотят получить 39 млн. Об этом написал на своей странице в соцсети Х спортивный инфлюенсер и футбольный аналитик Мех.
Сообщается, что Александра заинтересовал вариант с переходом к "нерадзурри". У него действующий контракт с "гуннерами" до лета 2026 года, но пока никаких переговоров о продолжении сотрудничества не было.
В сезоне 2024/25 украинец провел 11 матчей на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.
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