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Олимпиакос показал состав на матч против пятого места Суперлиги Греции. Известно, есть ли в старте Яремчук

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Матч начнётся в 20:30 по киевскому времени

Олимпиакос показал состав на матч против пятого места Суперлиги Греции. Известно, есть ли в старте Яремчук

фото из свободных источников

Новина українською

В 18-м туре Суперлиги Греции "Олимпиакос" примет "Арис".

Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Роман Яремчук сыграл в девяти играх за "Олимпиакос", лишь в одной из них выйдя со стартовых минут. У нападающего за греческий клуб забит один гол.

В прошлом туре Яремчук вышел на пять минут против "Панетоликоса".

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До матча "Олимпиакос" - лидер турнирной таблицы с 37-ю очками. "Арис" расположился на пятом месте с 27-ю очками.

Матч начнётся в 20:30 по киевскому времени.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Olympiacos
Опубликовал: Владислав Прийменко
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