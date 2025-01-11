Олимпиакос показал состав на матч против пятого места Суперлиги Греции. Известно, есть ли в старте Яремчук

В 18-м туре Суперлиги Греции "Олимпиакос" примет "Арис".

Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! ????⚪️#Olympiacos #OLYARIS #slgr pic.twitter.com/0D6zxieSPK — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 11, 2025

Роман Яремчук сыграл в девяти играх за "Олимпиакос", лишь в одной из них выйдя со стартовых минут. У нападающего за греческий клуб забит один гол.

В прошлом туре Яремчук вышел на пять минут против "Панетоликоса".

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До матча "Олимпиакос" - лидер турнирной таблицы с 37-ю очками. "Арис" расположился на пятом месте с 27-ю очками.

Матч начнётся в 20:30 по киевскому времени.