Русин принял участие в матче Кубка Англии. Сколько сыграл и какую оценку получил?
Повезло, что было дополнительное время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин принял участие в матче 1/32 финала против "Сток Сити" (1:2). Он вышел на поле на 105-й минуте, в дополнительное время, при счете 1:1.
Украинец успел лишь 2 раза коснуться мяча - отдал 2 точных паса. На 112-й минуте "Сток Сити" забил свой второй гол, который выбил "Сандерленд" из турнира.
Статистический портал Sofascore оценил выступление Русина в средние 6,5 баллов.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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