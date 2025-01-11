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Русин принял участие в матче Кубка Англии. Сколько сыграл и какую оценку получил?

Наши за границей

Повезло, что было дополнительное время

Русин принял участие в матче Кубка Англии. Сколько сыграл и какую оценку получил?

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Сандерленда" Назарий Русин принял участие в матче 1/32 финала против "Сток Сити" (1:2). Он вышел на поле на 105-й минуте, в дополнительное время, при счете 1:1.

Украинец успел лишь 2 раза коснуться мяча - отдал 2 точных паса. На 112-й минуте "Сток Сити" забил свой второй гол, который выбил "Сандерленд" из турнира.

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Статистический портал Sofascore оценил выступление Русина в средние 6,5 баллов.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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