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Экс-тренер Днепра будет работать с украинцами в клубе из Центральной Азии

Наши за границей
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Специалист долгое время был без работы

Экс-тренер Днепра будет работать с украинцами в клубе из Центральной Азии

Фото - Мурас Юнайтед

Новина українською

Александр Поклонский – новый наставник "Мурас Юнайтед" (Кыргызстан). В сентябре коллектив возглавил его соотечественник Сергей Пучков, получивший в декабре приглашение в молодежную сборную Кыргызстана U-20.

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Поклонский 8 сезонов провел в "Днепре" в период футбольной карьеры, еще шесть – как тренер. Последним местом работы был "ВПК-Агро" (2021-2022).

В прошлом сезоне "Мурас Юнайтед" финишировал на третьем месте в местном чемпионате. Это первые медали клуба, основанного в 2023 году. Также коллектив уже дважды успел выиграть национальный кубок. Осенью в составе команды было 7 украинцев, но в 2025-м продолжат сотрудничество лишь с четырьмя.

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Сергей Пучков ФК Днепр Александр Поклонский чемпионат Кыргызстана
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Источник:
FC Muras United
Опубликовал: Александр Симченко
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