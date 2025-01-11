Экс-тренер Днепра будет работать с украинцами в клубе из Центральной Азии
Специалист долгое время был без работы
Фото - Мурас Юнайтед
Александр Поклонский – новый наставник "Мурас Юнайтед" (Кыргызстан). В сентябре коллектив возглавил его соотечественник Сергей Пучков, получивший в декабре приглашение в молодежную сборную Кыргызстана U-20.
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Поклонский 8 сезонов провел в "Днепре" в период футбольной карьеры, еще шесть – как тренер. Последним местом работы был "ВПК-Агро" (2021-2022).
В прошлом сезоне "Мурас Юнайтед" финишировал на третьем месте в местном чемпионате. Это первые медали клуба, основанного в 2023 году. Также коллектив уже дважды успел выиграть национальный кубок. Осенью в составе команды было 7 украинцев, но в 2025-м продолжат сотрудничество лишь с четырьмя.
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