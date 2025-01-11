Кочергин прокомментировал слухи о его потенциальном трансфере

Полузащитник польского "Ракува" Владислав Кочергин прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны иностранных клубов, в частности "Лос-Анджелеса".

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- Владислав, насколько соответствуют правде слухи о предметном интересе к Вам со стороны "Лос-Анджелеса" и неназванных клубов из Италии, Бельгии, Турции, Украины и Азии?

- Даже не знаю, что вам ответить. Пока не могу сказать, правда это или нет :) То, что мной интересуются другие клубы, мне, конечно, приятно, но... На этот вопрос вам могут более предметно ответить мои агенты. Нынче я нахожусь в расположении Ракува на учебно-тренировочном сборе.

- И все же, как известно, дыма без огня не бывает. Уверен, что и в руководстве "Ракува" о новостях вокруг Вас слышали или читали. Не предлагали на этом фоне пролонгировать контракт, который заканчивается уже в конце июня этого года?

- Да, контракт с "Ракувом" у меня до 30 июня, но в нем прописана опция продления. Не автоматическая. Будем решать с клубом.

- Вижу, Вы крепкий орешек, "колоться" не хотите. И все же, насколько бы было интересно поиграть в МЛС. Или лучше остаться в Европе?

- Будет какая-то ясность, я дам вам четкий ответ на этот вопрос. Пока же могу ответить все, что угодно - и что? Про МЛС пока не думаю.