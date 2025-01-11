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Трубин претендует на первый трофей с Бенфикой. Стартовый состав орлов на финал Кубка лиги

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Сегодня определится обладатель трофея

Трубин претендует на первый трофей с Бенфикой. Стартовый состав орлов на финал Кубка лиги

Benfica

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В решающем поединке Кубка португальской лиги состоится очередное столичное дерби между "Спортингом" и "Бенфикой". Встреча пройдет на "Магальяйнш Пессоа" в Лейрии.

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В ¼ и ½ "львы" победили "Насьонал" (3:1) и "Порту" (1:0). "Красные" устроили разгромы "Санта-Клары" и "Браги" со счетом 3:0. Анатолию Трубину в этих поединках достаточно было одного сейва, чтобы оставить ворота "сухими".

Напомним, что в конце декабря "зелено-белые" одолели принципиального соперника в Примейре (1:0), несмотря на старания украинца, который спасал команду 5 раз.

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Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
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