Трубин претендует на первый трофей с Бенфикой. Стартовый состав орлов на финал Кубка лиги
Сегодня определится обладатель трофея
Benfica
В решающем поединке Кубка португальской лиги состоится очередное столичное дерби между "Спортингом" и "Бенфикой". Встреча пройдет на "Магальяйнш Пессоа" в Лейрии.
В ¼ и ½ "львы" победили "Насьонал" (3:1) и "Порту" (1:0). "Красные" устроили разгромы "Санта-Клары" и "Браги" со счетом 3:0. Анатолию Трубину в этих поединках достаточно было одного сейва, чтобы оставить ворота "сухими".
???? O ???????????????????? ???????? para a final de hoje! #SCPSLB • #TaçadaLiga pic.twitter.com/DYQ9wKlAXm— SL Benfica (@SLBenfica) January 11, 2025
Напомним, что в конце декабря "зелено-белые" одолели принципиального соперника в Примейре (1:0), несмотря на старания украинца, который спасал команду 5 раз.
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