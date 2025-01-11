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Довбик – среди лидеров по уровню зарплаты в Роме

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Ожидаемая статистика, учитывая стоимость трансфера

Довбик – среди лидеров по уровню зарплаты в Роме

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ресурс Capology, специализирующийся на финансовых деталях контрактов с футболистами, предлагает пользователям ознакомиться с уровнем зарплат в Серии А.

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Артем Довбик в составе "волков" занимает шестое место. Он получает 5,56 млн евро в год, или 106 923 евро в неделю. Экс-форварда "Жироны" опережают в коллективе только Пауло Дибала (7,04), Джанлука Манчини, Марио Эрмосо, Лоренцо Пелегрини (по 6,48) и Леандро Паредес (5,77).

В общем рейтинге чемпионата украинец делит 29-ю строчку с восемью футболистами, включая Мехди Тареми, Давида Нереса, Алессандро Флоренци, Скотта Мактоминея.

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Источник:
Capology
Опубликовал: Александр Симченко
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