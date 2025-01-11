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Яремчук помог Олимпиакосу победить Арис

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Яремчук помог Олимпиакосу победить Арис

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук принял участие в матче 18-го тура Суперлиги Греции против "Ариса" (2:1).

Роман вышел на поле на 85-й минуте, при счете 1:1. После этого "Олимпиакос" смог на 2 гола, правда засчитали только один из них. Впрочем, этого хватило для победы - 2:1.

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Яремчук успел отдать 3 точных паса, навесить, сфолить и проиграть 2 единоборства. Статистически-аналитический портал Sofascore оценил действия украинца в средние 6,5 баллов.

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Источник:
www.sofascore.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.01.2025 в 22:52
Допоміг виходом на поле...)
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1
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
11.01.2025 в 22:52
Допоміг виходом на поле...)
Ответить
0
1

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