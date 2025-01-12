Трубин парирует решающий пенальти и выигрывает первый трофей с Бенфикой. Оценки украинца за матч
Эффектное завершение финала с участием украинца
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В 18-м розыгрыше Кубка португальской лиги в рамках лиссабонского дерби "Бенфика" обыграла "Спортинг". Ещё в первом тайме соперники обменялись голами и счёт 1:1 держался до завершения второй половины встречи. В серии пенальти "красные" реализовали все семь попыток. Анатолий Трубин отбил седьмой удар "зелено-белых".
Аналитические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление Анатолия Трубина на 7,4 и 6,8 баллов.
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В активе украинца в основном времени 2 сейва, в двух эпизодах он отбил мяч кулаками, осуществил 26 касаний, 81% точных пасов, 4 точные длинные передачи, в двух эпизодах экс-вратарь "Шахтера" вынес мяч.
"Спортинг" – "Бенфика" 1:1 (6:7 в серии пенальти)
Голы: Дьекереш, 43 (п) – Шельдеруп, 29
Лотерея: Дьекереш, Юльманн, Хардер, Араухо, Дебаст, Куэнда - Ди Мария, Амдуни, Отаменди, Актюркоглу, Санчеш, Баррейро, Флорентину
Не забил: Тринкау (вратарь)
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