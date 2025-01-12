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Трубин парирует решающий пенальти и выигрывает первый трофей с Бенфикой. Оценки украинца за матч

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Эффектное завершение финала с участием украинца

Трубин парирует решающий пенальти и выигрывает первый трофей с Бенфикой. Оценки украинца за матч

Фото з відкритих джерел

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В 18-м розыгрыше Кубка португальской лиги в рамках лиссабонского дерби "Бенфика" обыграла "Спортинг". Ещё в первом тайме соперники обменялись голами и счёт 1:1 держался до завершения второй половины встречи. В серии пенальти "красные" реализовали все семь попыток. Анатолий Трубин отбил седьмой удар "зелено-белых".

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Аналитические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление Анатолия Трубина на 7,4 и 6,8 баллов.

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В активе украинца в основном времени 2 сейва, в двух эпизодах он отбил мяч кулаками, осуществил 26 касаний, 81% точных пасов, 4 точные длинные передачи, в двух эпизодах экс-вратарь "Шахтера" вынес мяч.

"Спортинг" – "Бенфика" 1:1 (6:7 в серии пенальти)

Голы: Дьекереш, 43 (п) – Шельдеруп, 29

Лотерея: Дьекереш, Юльманн, Хардер, Араухо, Дебаст, Куэнда - Ди Мария, Амдуни, Отаменди, Актюркоглу, Санчеш, Баррейро, Флорентину

Не забил: Тринкау (вратарь)

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Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.01.2025 в 00:15
Дійсно перша перемога Труби! Вітання!
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.01.2025 в 00:15
Дійсно перша перемога Труби! Вітання!
Ответить
0
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